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سفارتا أمريكا وبريطانيا تدعوان الرعايا لمغادرة أفغانستان "فورا"

دعت سفارتا أمريكا وبريطانيا في أفغانستان رعاياهما إلى مغادرة البلاد على الفور، اليوم السبت، باستخدام خيارات الرحلات التجارية المتاحة.
رمز الخبر: ۵۵۲۷۷
تأريخ النشر: 08 August 2021

وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، في بيان، إنه "نظرا للظروف الأمنية وانخفاض عدد الموظفين، فإن قدرة السفارة على مساعدة المواطنين الأمريكيين في أفغانستان محدودة للغاية حتى داخل كابول".
وأعلنت السفارة أنها قادرة على توفير قرض مالي لمنح ثمن رحلة العودة إلى مواطنيها الأمريكيين، الذي لا يستطيعون تحمل تكلفة شراء تذكرة تجارية إلى أمريكا في الوقت الحالي.

وذكرت السفارة الأمريكية في أفغانستان في بيانها مواطنيها أنه في 27 أبريل/ نيسان الماضي، أمرت وزارة الخارجية بمغادرة موظفي السفارة الأمريكية الذين يمكن أداء وظائفهم في أماكن أخرى بسبب تزايد تقارير العنف والتهديدات في كابول.
وفي سياق متصل، حثت السفارة البريطانية في أفغانستان رعاياها على مغادرة أفغانستان الآن بالوسائل التجارية.

وطلبت من مواطنيها البريطانيين الاتصال بها، واختيار "الخدمات القنصلية للمواطنين البريطانيين" في أسرع وقت ممكن لتأكيد خطط المغادرة الخاصة بهم.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.
كانت وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت، أمس الجمعة، مقتل 303 عنصرا مسلحا من حركة "طالبان"، في عمليات للجيش بمناطق مختلفة من البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.
من جانبها، دعت روسيا ضرورة إطلاق مفاوضات جادة بين الأفغان، في أقرب وقت ممكن، من أجل إنهاء الصراع المسلح طويل الأمد، واستقرار الوضع في هذا البلد.
وكانت قد عقدت في قطر في يوليو/تموز الماضي، جولة جديدة من المفاوضات، بين وفدي الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان".
واتفق الجانبان، خلال المحادثات، على تسريع عملية التفاوض، وتجنب استهداف البنى التحتية والمدنيين في البلاد.

المصدر:سبونتيك عربي 

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