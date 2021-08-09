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القوات أميركية تنقل مقاتلين من "داعش" في سجون "قسد" إلى قاعدة بالحسكة

فيما نقلت القوات الأميركية في سوريا في آذار/مارس الماضي 40 مسلحاً من تنظيم "داعش" من سجن الهول شرق الحسكة إلى قاعدتها في مدينة الشدادي بريف المدينة الجنوبي. ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن "3 مروحيات و3 حوامات كانت قد هبطت في القاعدة".
رمز الخبر: ۵۵۲۷۰
تأريخ النشر: 08 August 2021

وكالة سانا السورية تنقل عن مصادر تأكيدها نقل قوات أميركية 40 مسلّحاً من تنظيم "داعش" المحتجزين في سجن الثانوية الصناعية، وتؤكّد أن من بين هؤلاء متزعم مجموعات تجسس في التنظيم.

ویذکر انه كشفت وكالة "سانا" أن "قوات أميركية نقلت العشرات من عناصر تنظيم "داعش" من سجون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى قاعدة عسكرية في محافظة الحسكة.

ونقلت "سانا" عن مصادر أن القوات الأميركية نقلت 40 من مسلّحي تنظيم "داعش" المحتجزين في سجن الثانوية الصناعية وسجن ما يسمى الدفاع الذاتي بمدخل مدينة الحسكة الجنوبي إلى قاعدته بمدينة الشدادي". وقالت إن "من بين هؤلاء الإرهابيين، متزعم مجموعات تجسس في التنظيم الإرهابي وخبير تصنيع عبوات ناسفة".

وأشارت "سانا" إلى أن الجيش الأميركي نقل خلال الأشهر الماضية "العشرات من إرهابيي تنظيم داعش" من سجون مدينة الحسكة التي تسيطر عليها قسد، إلى المناطق الذي يحتلها في سوريا بعد تسليحهم وتقديم الدعم اللوجيستي لهم لتنفيذ عمليات إرهابية ضدّ التجمعات السكنية ومواقع الجيش العربي السوري والمرافق العامة"

وكانت وكالة "سانا" السورية، قد أفادت في نيسان/أبريل الماضي، بأن "قوات الاحتلال الأميركي قامت بنقل العشرات من إرهابيي تنظيم داعش من السجون التي تسيطر عليها ميليشيا (قسد) في محافظة الحسكة، إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، بهدف إعادة استثمار المجموعات الإرهابية واستخدامها لتنفيذ مخططات واشنطن في المنطقة".

فيما نقلت القوات الأميركية في سوريا في آذار/مارس الماضي 40 مسلحاً من تنظيم "داعش" من سجن الهول شرق الحسكة إلى قاعدتها في مدينة الشدادي بريف المدينة الجنوبي. ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن "3 مروحيات و3 حوامات كانت قد هبطت في القاعدة".

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القوات أميركية تنقل مقاتلين من "داعش" في سجون "قسد" إلى قاعدة بالحسكة
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