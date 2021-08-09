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ولايتي: انتصارات محور المقاومة اليوم لاتقارن بما كانت عليه سابقا

وقدم هنية خلال اللقاء، التهنئة الى ايران حكومة وشعبا بفوز "اية الله رئيسي" في الانتخابات الرئاسية؛ مؤكدا ان هذا النموذج هو أسلوب جدير بالاهتمام الكثير وفريد من نوعه على صعيد المنطقة.
رمز الخبر: ۵۵۲۶۹
تأريخ النشر: 08 August 2021

قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران "علي أكبر ولايتي" : ان مسيرة نمو وتطور وانتصار محور المقاومة اليوم لاتقارن بما كانت عليه سابقا.

ولدى استقباله، يوم السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية"، اكد ولايتي على استمرار مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الداعمة لمبادئ الشعب الفلسطيني المظلوم.

كما نوه الى معرفته الممتدة لـ 44 عاما بسماحة قائد الثورة الاسلامية؛ مصرحا : نحن جميعًا سائرون في طريق الله تعالى، وتركيز قائد الثورة الاسلامية المستديم على القضية الفلسطينية يعود الى اعتقاده الراسخ بهذه القضية المصيرية.

ولفت ولايتي في السياق، بأن قائد الثورة الاسلامية يؤكد دوما على انسحاب اميركا من المنطقة.

الى ذلك اعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن سعادته بلقاء ولايتي من جديد؛ مشيدا بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحازمة والمستدامة في مساندة الشعب الفلسطيني ومبادئه.

وقدم هنية خلال اللقاء، التهنئة الى ايران حكومة وشعبا بفوز "اية الله رئيسي" في الانتخابات الرئاسية؛ مؤكدا ان هذا النموذج هو أسلوب جدير بالاهتمام الكثير وفريد من نوعه على صعيد المنطقة.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ان توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية كانت ولاتزال نبراس طريق في الانتصارات والانجازات التي حققتها المقاومة الفلسطينية في ساحات الكفاح والجهاد.

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