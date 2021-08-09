قائد الثورة يبعث برسالة شكر الى الرياضيين الايرانيين الحائزين على ميداليات أولمبياد طوكيو

وقد فازت القافلة الرياضية الإيرانية بسبع ميداليات (3 ذهبية ، 2 فضية ، 2 برونزية) في مجالات الرماية والمصارعة الحرة ورفع الأثقال والكاراتيه خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020 .

بعث سماحة قائد الثورة الاسلامية برسالة شكر الى الرياضيين الايرانيين الحائزين على ميداليات اولمبياد طوكيو 2020.

ويذکر ان نص رسالة شكر سماحة قائد الثورة الإسلامية للرياضيين الايرانيين الحائزين على ميداليات اولمبياد طوكيو 2020 هو كما يلي:

بسمه تعالى

أشكر الحائزين على الميداليات الأولمبية الذين بعثوا بجهودهم الفرحة في نفوس الشعب الإيراني.

السيّد علي الخامنئي

7 اب / اغسطس /2021

وقد فازت القافلة الرياضية الإيرانية بسبع ميداليات (3 ذهبية ، 2 فضية ، 2 برونزية) في مجالات الرماية والمصارعة الحرة ورفع الأثقال والكاراتيه خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020 .