النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۵مشاهدات
‍ پ

اللواء سلامي: الأرضية مهيأة لإنهيار الكيان الصهيوني

وأضاف، انه بالرغم من بعض المشاكل ومحاولات العدو لفرض الحصار والضغوط على لبنان وزعزعة الامن فيه، لكننا تمكنا من الحفاظ على دورنا وبيئتنا.
رمز الخبر: ۵۵۲۶۶
تأريخ النشر: 08 August 2021

اعتبر القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ان حزب الله لبنان يشكل القوة التي تضمن الامن والعزة للشعب اللبناني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد، اليوم السبت، بين اللواء سلامي ونائب الامين العام لحزب الله اللبناني "الشيخ نعيم قاسم".

واكد القائد العام للحرس الثوري، ان المستجدات الاخيرة في الميدان، هي بشائر تعاظم اقتدار محور المقاومة وفي المقابل زوال وتراجع قوة العدو رغم محاولاته عبر الفضاء الالكتروني الرامية الى التضليل على هذه الانجازات والذعر الذي يعيشه من جرّائها.

ولفت، ان الصهاينة يعلمون بهذه الحقيقة جدا، انه لو بدأ محرك حزب الله النشاط، سيكون ذلك بمثابة دحرهم الى خارج الاراضي المحتلة قطعا.

وقال اللواء سلامي : ان ظروف اليوم، اصبحت جاهزة لانهيار الكيان الصهيوني، وبمجرد خطأ واحد ستكون الحرب القادمة "حرب الموت" لهم.

وشدد القائد العام للحرس الثوري، على استمرار دعم الثورة الاسلامية والشعب الايراني للمقاومة في لبنان؛ مصرحا ان حزب الله ليس قوة عسكرية فحسب، وانما دعامة رصينة للشعب اللبناني ولديه مكانة معنوية رفيعة لدى كل الشعوب؛ مشددا ضرورة الحفاظ على هذه المكانة.

كما حيا، ذكرى "الشهيد الحاج قاسم سليماني" وملاحمه البطولية في جبهة المقاومة؛ مصرحا ان العدو اخطا في حساباته عندما زعم ان المقاومة ستفقد عمادها باستشهاد هذا القائد البطل، لانه لم يكن يعلم بأن "الحاج سليماني الشهيد، اكثر اقتدارا من سليماني الحي".

الى ذلك، اشاد نائب الامين العام لحزب الله وفقا لارنا، بمواقف الشعب الايراني ولاسيما الحرس الثوري، الداعمة للمقاومة الاسلامية في لبنان.

واكد الشيخ نعيم قاسم خلال اللقاء مع اللواء سلامي اليوم، ان حزب الله والشعب اللبناني ميدينان بأنجازاتهم وانتصاراتهم الى الجمهورية الاسلامية الايرانية وتضحيات الشهداء ومقاتلي المقاومة وخاصة الشهيد الحاج قاسم سليماني الذي كان يرى نفسه عنصرا من الحزب.

وأضاف، انه بالرغم من بعض المشاكل ومحاولات العدو لفرض الحصار والضغوط على لبنان وزعزعة الامن فيه، لكننا تمكنا من الحفاظ على دورنا وبيئتنا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
قصف مدفعي تركي يستهدف عدة مناطق في دهوك العراقية
قيادة العمليات المشتركة تعلق على انسحاب قوة خاصة للتحالف الدولي باتجاه الكويت
مسيرة حاشدة بصنعاء تنديداً بالحصار الأمريكي المفروض على اليمن
رسالة من مجاهدي المقاومة الإسلامية إلى الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله
تكتل بعلبك - الهرمل يدعو إلى التصدي لكل مسعى لإثارة الفتن
مسيرة حاشدة في صنعاء احتجاجًا على رفع قوى التحالف السعودي للتعرفة الجمركية
مكتب التوجيه والإرشاد بصنعاء يقيم ندوة ثقافية بمناسبة رأس السنة الهجرية
الحلبوسي يعلن وضع آلية لتشغيل مركز الأبحاث الطبية في جامعة الموصل
تونس..تسجيل 122 وفاة وأكثر من 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا
قوافل عينية الى جبهات القتال لدعم الصمود وإسناد المقاتلين
تظاهرات في محافظة عدن الجنوبية احتجاجًا على الوضع الاقتصادي وتردي قطاع الخدمات
سوق الحبوب في صنعاء فرصة لبيع منتجات المزارعين من كل المحافظات اليمنية
أوساط الإحتلال تؤكد أن خطاب السيد نصرالله ثبت حالة الردع مقابل العدو
انطلاق الحملة الوطنية والدولية لإنهاء ملف الاعتقال الإداري
الكاظمي يقترح تشكيل لجنة تفاوضية مع الكتل المقاطعة للانتخابات
السلطات تحكم على الفلسطيني محمد العابد بالسجن لـ 22 عامًا والفلسطيني محمد البنا 20 عامًا
سرايا المقاومة تحيي الذكرى الـ 15 لنصر تموز
وزير الدفاع العراقي يسلم السيسي رسالة خطية من الكاظمي
المغرب..وزير الداخلية يعلن نتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية
وسط تقدم مستمر لطالبان .. أبناء محافظة تخار يتظاهرون مطالبين الحكومة بردع الحركة
الحلبوسي يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل
استشراف مخاطر: المشروع التركي الامريكي الجديد في العالم الاسلامي
القوات أميركية تنقل مقاتلين من "داعش" في سجون "قسد" إلى قاعدة بالحسكة
السفارة الإيرانية في بلغراد: إيران تدين أي عمل إرهابي يستهدف السفن التجارية
خرازي: الانتصار في معركة "سیف‌ القدس" بداية لتحرك جديد في المقاومة الفلسطينية
انضمام ثاني لاعب من فريق إسرائيلي لنادي النصر الإماراتي
صفعة المقاومة للعدو.. رسائل بأبعاد استراتيجية في الوقت المناسب
برلماني ايراني: الكيان الصهيوني يدرك جيدا عدم قدرته على المواجهة مع ايران
ولايتي: انتصارات محور المقاومة اليوم لاتقارن بما كانت عليه سابقا
حزب الله بمواجهة "اسرائيل": هل تتغير قواعد الاشتباك؟ ومن يملك المبادرة؟