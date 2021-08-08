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وزير الدفاع العراقي يسلم السيسي رسالة خطية من الكاظمي

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم السبت، الذي سلّمه رسالة خطية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
رمز الخبر: ۵۵۲۶۲
تأريخ النشر: 08 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ استقبل السيسي وزير الدفاع عناد الذي يزور مصر حالياً حيث بحثا التعاون الثنائي العسكري بين البلدين وبرامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري محمد زكي.

وسلّم عناد رسالة خطية من الكاظمي للرئيس السيسي تضمنت التأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة.

وأكد الكاظمي في رسالته التطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، والاستفادة من تجربة مصر في المجال التنموي ونقلها إلى العراق، مع تثمين الدور المصري الداعم للعراق، الذي يمثل عمقاً استراتيجياً للامة العربية، خاصةً في ما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه، طلب السيسي من عناد نقل تحياته إلى نظيره برهم صالح، ورئيس الوزراء، مؤكداً حرص مصر على التعاون مع العراق في كافة المجالات، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز جميع التحديات، ومكافحة الإرهاب، ويحافظ على أمنه واستقراره.

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