النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۸مشاهدات
‍ پ

الحلبوسي يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت صرف مستحقات الفلاحين ،فيما أكد المضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل.
رمز الخبر: ۵۵۲۶۱
تأريخ النشر: 08 August 2021

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، تلقته" تابناك "أن "الحلبوسي وخلال اجتماع حضره رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النائب سلام الشمري ووزير الزراعة ووكيل وزير التجارة أعلن صرف مستحقات الفلاحين لمحاصيل الحنطة والشعير والشلب لجميع الفلاحين بعموم أنحاء العراق بما فيها مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة في المدن المحررة".

وأكد الحلبوسي حسب البيان "المضي بتنفيذ أحكام الفقرة (ج) من المادة 50 من قانون الموازنة التي نصت انه (على مجلس الوزراء زيادة الأسعار الحالية لشراء محاصيل الحنطة والشعير من المزارعين بمقدار 50 ألف دينار للطن الواحد)، بسبب الحاجة إلى دعم الفلاحين وتنمية هذا القطاع ومعالجة الأضرار الجانبية التي أصابت هذا القطاع الحيوي جراء تغيير سعر صرف الدولار".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وسط تقدم مستمر لطالبان .. أبناء محافظة تخار يتظاهرون مطالبين الحكومة بردع الحركة
سرايا المقاومة تحيي الذكرى الـ 15 لنصر تموز
وزير الدفاع العراقي يسلم السيسي رسالة خطية من الكاظمي
الحلبوسي يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل
المغرب..وزير الداخلية يعلن نتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية
السيد نصر الله: قدرات المقاومة تعاظمت.. وردّنا كان في إطار تثبيت المعادلات
أوساط الإحتلال تعترف بأن حزب الله قوّض الردع الصهيوني
الإحتلال يحاول فرض قواعد اشتباك جديدة في غزة
حماس تبارك إطلاق حزب الله صواريخ على الاحتلال: امتداد للمقاومة في فلسطين
لجان المقاومة الشعبية: رد حزب الله صنع معادلة جديدة تترسخ في اذهان الصهاينة
الجهاد الاسلامي تبارك عملية حزب الله: لن نسمح للعدو بتغيير قواعد الاشتباك
الجبهة الشعبية تبارك رد حزب الله على العدوان الاسرائيلي: رسم قواعد جديدة للاشتباك
مختص بشؤون الاحتلال: صواريخ حزب الله على الاراضي المحتلة يمس بقوة الردع الاسرائيلية
فلسطينيون يتفقدون أضرار أرض زراعية عقب الغارات الاسرائيلية على غزة
دمشق تدين بشدة الاتهامات المفبركة لـ "إسرائيل" والإدارة الأميركية وبعض الدول الغربية ضد إيران وتجدد وقوفها معها
طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على غزة بزعم ردها على إطلاق البالونات الحارقة
حركة النجباء: نعلن جهوزيتنا الكاملة للدخول في معادلة الردع التي أعلنها السيد نصرالله
جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد دويكات من بيتا جنوب نابلس
اعلام الاحتلال يقول إن الكيان لا يريد التصعيد مع حزب الله
الشيخ علي الخطيب: الحالة المأساوية التي يعيشها لبنان تتماهى مع الهجمة الصهيونية
الشيخ قبلان يؤكد على حق المقاومة بالرد على العدو
الشيخ علي دعموش: لوقف استغلال التجار للازمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن
سفارة ايران بلندن: الجمهورية الإسلامية ليست عميلة أو خادمة لأي لاعب سیاسي في العالم
آية الله رئيسي: الحشد الشعبي رصيد عظيم لأمن وتقدم العراق
رئيسي: عملية "سيف القدس" تبين حصول قفزة هائلة في الكفاح ضد المحتلين
فضل الله يدعو لإبقاء الجهوزية اتقاء لغدر العدو الصهيوني
رئيسي: حزب الله انموذج ناجح وشامل للمقاومة امام الاستكبار
محسن رضائي: علاقات طهران والدوحة تتسم بالاخوية
بين 4 اب و7 اب حكاية فرعون وموسى
رئيسي يؤكد إرادة إيران حكومة وشعبا لإقامة علاقات واسعة وشاملة مع جميع الدول