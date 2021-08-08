حماس تبارك إطلاق حزب الله صواريخ على الاحتلال: امتداد للمقاومة في فلسطين

بارك المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم إطلاق حزب الله صواريخ على مواقع تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم امس الجمعة.

وأضاف قاسم في تصريح لوكالة تابناك، اليوم السبت: بالتأكيد رد حزب الله على الاعتداءات الصهيونية بقصفه لشمال فلسطين المحتلة هو في إطار الفعل المشروع، وقال: حماس باركت وتؤيد وتشجع على مقاومة الاحتلال أيًا كانت الجهة التي تقوم بهذا الفعل النبيل.

وتابع قائلاً: نبارك هذا الفعل من حزب الله وندعمه وهو امتداد للمقاومة في فلسطين والمقاومة في كل مكان.

وأكد أن هذا المشروع الصهيوني يجب أن يواجه بشكل موحد ومنسق من كل القوى المقاومة في المنطقة.