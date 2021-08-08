لجان المقاومة الشعبية: رد حزب الله صنع معادلة جديدة تترسخ في اذهان الصهاينة

باركت لجان المقاومة الشعبية "رد المقاومة الاسلامية في لبنان على الاعتداءات الاسرائيلية"، معتبرةً أن رد حزب الله صنع معادلة جديدة تترسخ في اذهان الصهاينة.

وأضاف القياي في لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد في تصريح لوكالة تابناك، أن "استعراض العضلات من قبل حكومة بينيت لم يجدِ نفعا أمام قوة حزب الله، وبالتالي نحن اليوم أمام معادلات جديدة هي امتداد الى معركة سيف القدس التي انتصرت فيها المقاومة في غزة".

وتابع قائلاً: "هناك إضافات جديدة ونجاحات وانتصارات بالبعد الاستراتيجي والتكتيكي للمقاومة الفلسطينية، ورد حزب الله لم يكن متوقعا لدى الاحتلال حيث أربك الاحتلال وسجل انتصارا جديدا يضاف على الانتصارات على العدو الصهيوني".