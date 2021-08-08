الجهاد الاسلامي تبارك عملية حزب الله: لن نسمح للعدو بتغيير قواعد الاشتباك

باركت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، ما قامت به المقاومة الاسلامية في لبنان من عمل بطولي ردًا على العدوان الصهيوني.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، داود شهاب في تصريح لوكالة تابناك، أن "المقاومة في كل مكان لن تسمح للعدو بتغيير قواعد الاشتباك التي استطاعت المقاومة تحقيقها عبر تراكم الانجازات المتتالية خلال السنوات الطويلة الماضية".

وتابع قائلاً: "علاقة الجمهورية الاسلامية بالشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية علاقة ثابتة حيث أن اهم ثابتة من ثوابت السياسة الخارجية الايرانية هي دعم القضية الفلسطينية".

وأردف: "لقد أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال لقائه مع الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد نخالة على "استمرار الدعم الايراني، حيث وعد بزيادة الدعم المقدم للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومساندة القضية الفلسطينية في كل المحافل".