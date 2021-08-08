الجبهة الشعبية تبارك رد حزب الله على العدوان الاسرائيلي: رسم قواعد جديدة للاشتباك

بارك القيادي في الجبهة الشعبية هاني الثواتبة إطلاق حزب الله أمس صواريخ على مواقع تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الثوابتة في تصريح لوكالة تابناك للأخبار اليوم السبت: هذا الرد جاء ليؤكد على أن محور المقاومة لن يقف مكتوف الأيدي أمام استهدافات العدو الصهيوني للأراضي وللسيادة العربية.

واكمل: اليوم الأشقاء في حزب الله عبروا برسالة واضحة لهذا الاحتلال ان القصف سيواجه بالقصف وهذا بالتأكيد هو رسم لقواعد اشتباك جديدة وترسيخ لقواعد الاشتباك بأن القصف لن يقابله إلا القصف وبأن الاستهداف الذي يقوم به العدو الصهيوني للسيادة اللبنانية، سيواجه بالتأكيد.