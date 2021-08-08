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مختص بشؤون الاحتلال: صواريخ حزب الله على الاراضي المحتلة يمس بقوة الردع الاسرائيلية

رمز الخبر: ۵۵۲۵۲
تأريخ النشر: 07 August 2021

قال المختص في الشؤون الاسرائيلية صالح النعامي ان قيام حزب الله امس بإطلاق الصواريخ ردا على الغارات الإسرائيلية هو امر يمس بقوة الردع الإسرائيلية.

وأضاف النعامي في تصريح لوكالة تابناك اليوم السبت: دائما الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يمنح نفسه الحق في أن يقوم بأي عمل دون أن يكون للآخرين الحق في الرد على هذا السلوك.

وتابع: هذا ما عكفت عليه إسرائيل دائما فجاء هذا الرد لكي يكسر هذه المعادلة سيما بأن إسرائيل تقول الآن انها انسحبت من جنوب لبنان ويفترض ألا تكون هناك ثمة ذريعة لحزب الله بالقيام بمثل هذه الأمور وبالتالي هذا يحرج القيادة الإسرائيلية.

واكمل: أي إطلاق صواريخ من لبنان سيتم التصرف معها وكأنها إعلان الحرب على إسرائيل، ولكن واضح إنه بينيت الآن يستوعب هذا الأمر لأنه ليس لإسرائيل الآن مصلحة في مواجهة لا مع حزب الله ولا المقاومة، لأن الحزب يمتلك عشرات الآلاف من الصواريخ ذات الدقة العالية وبعضها صواريخ بعيدة المدى ذات رؤوس متفجرة كبيرة، وبالتالي هذه الترسانة يمكن أن تلحق أذى كبير بالبنية التحتية العسكرية والمدنية في إسرائيل.

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