البيت الأبيض: تصرفات طالبان لن تساعدها في كسب شرعية دولية

قال البيت الأبيض إن التصرفات الأخيرة لحركة طالبان لن تساعدها في كسب شرعية دولية.

وكالة تبناك الإخبارية_ أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، "إن قيام مقاتلين من طالبان باغتيال أكبر مسؤول إعلامي في الحكومة الأفغانية لن تساعدها في كسب شرعية دولية".

وأضافت ساكي أنه إذا كانت طالبان تقول إنها تريد السلام فعليها أن تبذل جهودا أكبر لإثبات ذلك.

واشارت إلى أن الرئيس جو بايدن يشعر بأن الحكومة الأفغانية لديها التدريب الكافي للدفاع عن نفسها .

وكان قد أكد البيت الأبيض في وقت سابق عن انفتاح واشنطن على العودة الى الجولة السابعة من المفاوضات النووية مع إيران لكنه شدد على أن الجدول الزمني للمفاوضات مع طهران لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.