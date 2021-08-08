طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على غزة بزعم ردها على إطلاق البالونات الحارقة

شنّت الطائرات الحربية الاسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر السبت، سلسلة غارات على أهداف في قطاع غزة المحاصر.

وكالة تبناك الإخبارية_ استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مبنى الادارة المدنية شمال غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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وزعم جيش الاحتلال إن الغارات جاءت ردا على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة من غزة نحو المستوطنات المجاورة لقطاع غزة.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن 4 حرائق اندلعت في المستوطنات المجاورة لقطاع غزة، وقالت تلك المصادر إن الحرائق اندلعت في منطقة أشكول، وإنها نتجت عن إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة

وسبق لحكومة الاحتلال أنها قالت إنها ستتعامل مع البالونات الحارقة كما تتعامل مع القذائف الصاروخية.

وخلال الأسابيع الأخيرة قصف جيش الاحتلال، على الأقل مرتين، أهداف في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة من غزة.