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مجموعة السبع تحمل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة "ميرسر ستريت"

حمّل وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية، أمس الجمعة، "إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة النفط ميرسر ستريت، الأسبوع الماضي.
رمز الخبر: ۵۵۲۴۵
تأريخ النشر: 07 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ أدان وزراء المجموعة في بيان مشترك الهجوم الذي قالت إنه "كان متعمدا وانتهاكا واضحا للقانون الدولي”.

وقال البيان "نحن وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل السامي للاتحاد الأوربي نقف متحدين في التزامنا بالأمن البحري وحماية الشحن التجاري”.

وأضاف "ندين الهجوم غير القانوني على سفينة تجارية قبالة سواحل عمان في 29 يوليو الماضي، والذي أدى إلى مقتل مواطن بريطاني وروماني".

وتابع البيان "تشير جميع الأدلة المتاحة بوضوح إلى إيران ولا يوجد مبرر لهذا الهجوم".

وجاء في بيان وزراء خارجية دول مجموعة السبع أن "سلوك إيران إلى جانب دعمها للقوات بالوكالة والجهات المسلحة غير الحكومية يهدد السلم والأمن الدوليين".

ودعا البيان إيران إلى وقف جميع الأنشطة التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

كما دعا جميع الأطراف إلى لعب دور بناء في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين.

ونفت الخارجية الإيرانية، الإثنين الماضي، مسؤوليتها عن الهجوم محذرة من أن الرد سيكون بـ"قوة وحزم على أي مغامرة محتملة".

وتعرضت السفينة التي تشغلها شركة إسرائيلية لهجوم بخليج عمان، في 29 يوليو/تموز الماضي، أسفر عن مقتل اثنين من طاقهما.

         

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