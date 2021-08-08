الامم المتحدة تعيّن الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ مبعوثا خاصا إلى اليمن خلفاً لغريفيث

أعلنت الأمم المتحدة رسميا، أمس الجمعة، تعيين الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ مبعوثاً خاصاً لها إلى اليمن، خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث الذي جرى تعيينه في وقت سابق وكيلاً للأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة لشؤون الطوارئ.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان، إن "لدى السيد غروندبرغ خبرة أكثر من 20 عاماً في الشؤون الدولية، والعمل في مجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على شؤون الشرق الأوسط".

مضيفاً، إن المبعوث الجديد سبق له أن ترأس قسم الشؤون الخليجية بوزارة الخارجية السويدية خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات التي يسّرتها الأمم المتحدة والتي أدت إلى اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين.

ووصف البيان، غروندبرغ بـ"الدبلوماسي المحترف"، مؤكدا أنه عمل في بعثات سويدية وأخرى تابعة للاتحاد الأوروبي حول العالم، وشغل مناصب في القاهرة والقدس وكذلك بروكسل.

وأضاف : أنه ترأس مجموعة العمل على الشرق الأوسط / الخليج في المجلس الأوروبي أثناء الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي عام 2009.

ويشغل السيد غروندبرغ منذ سبتمبر 2019، منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، وهو حاصل على ماجستير العلوم في إدارة الأعمال والاقتصاد من كلية ستوكهولم للاقتصاد.

والشهر الماضي أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي بإختياره السويدي هانس غروندبيرغ مبعوثا خاصا له الى اليمن، إلا أن امتناع الصين بإعطاء موافقتها على الترشيح تسبب في تأخير الاعلان الرسمي لقرار التعيين.