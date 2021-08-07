حركة المقاومة الاسلامية "حماس" تؤكد دعمها الكامل لرد حزب الله على جرائم الاحتلال الصهيوني

تبرق حركة حماس بخالص التحية للمقاومة في لبنان وللشعب اللبناني الشقيق، وهي ترد العدوان وتكسر المعادلات التي حاول العدو فرضها، وتثبت معادلة القصف بالقصف والبادئ أظلم.

عبرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" عن مباركتها ودعمها الكامل لرد حزب الله على جرائم الاحتلال الصهيوني واستهدافه الأراضي اللبنانية.

ویذکر أنه قالت حركة حماس في بيان اليوم الجمعة: تعبر حركة المقاومة الإسلامية " حماس " عن مباركتها ودعمها الكامل للرد الذي قامت به المقاومة الإسلامية في لبنان صباح هذا اليوم، وقصفها أهدافا تابعة للعدو الصهيوني ردا على جرائم الاحتلال واستهدافه الأراضي اللبنانية

واضافت حماس: إن مقاومة الاحتلال والرد على جرائمه وانتهاكاته حق مكفول للشعوب المحتلة والمتعدى عليها.

وقال البيان: تبرق حركة حماس بخالص التحية للمقاومة في لبنان وللشعب اللبناني الشقيق، وهي ترد العدوان وتكسر المعادلات التي حاول العدو فرضها، وتثبت معادلة القصف بالقصف والبادئ أظلم.

وأكدت حركة حماس أن المعركة مع هذا العدو وعلى كل الجبهات يجب أن تظل مفتوحة حتى زواله وتحرير المقدسات والأرض العربية والإسلامية من دنس المحتلين الغاصبين.