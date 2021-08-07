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سفارة ايران بلندن: الجمهورية الإسلامية ليست عميلة أو خادمة لأي لاعب سیاسي في العالم

وأكدت أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ليست عميلة أو خادمة لأي لاعب سیاسي في العالم، مشيرةً إلى أن باب الدبلوماسية مفتوح على أساس الاحترام المتبادل والأسس المتساوية.
رمز الخبر: ۵۵۲۳۷
تأريخ النشر: 07 August 2021

اكدت السفارة الإيرانية في لندن، رداً على تصريحات وزير الخارجية البريطاني الذي قال "أن أبواب الدبلوماسية أمام إيران نصف مفتوحة"، اكدت أن باب الدبلوماسية يجب ان يكون مفتوحا على أساس الاحترام المتبادل.

ویذکر أنه جاء في تغريدة للسفارة الإيرانية فی لندن على موقع تويتر اليوم الجمعة: ان إيران ترد على الاحترام بالقول والعمل، لكن كرامة الإيرانيين مصونة بأي ثمن.

وأكدت أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ليست عميلة أو خادمة لأي لاعب سیاسي في العالم، مشيرةً إلى أن باب الدبلوماسية مفتوح على أساس الاحترام المتبادل والأسس المتساوية.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، قال امس الخميس، إن طريقة تعامل المملكة المتحدة مع إيران أصبحت في مفترق طرق مع وصول الرئيس الجديد الى السلطة، متوعدا بمحاسبة إيران لما ادعى انه "تهديد ايران الملاحة وزعزعة استقرار المنطقة".

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