رئيسي يؤكد إرادة إيران حكومة وشعبا لإقامة علاقات واسعة وشاملة مع جميع الدول

اكد الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، ان العقوبات لا يمكنها أن توقف التنمية والتعاون الودي بين الدول، مؤكدا ان إيران ستواصل التقدم بقوة بمساعدة الدول الصديقة لها.

التقى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بكبار المسؤولين الدوليين ومئات الوفود من العديد من دول العالم، وأكد إرادة إيران حكومة وشعبا لإقامة علاقات واسعة وشاملة مع جميع الدول بما يخدم مصالح شعوبها.

أنه تسلم الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي يوم الثلاثاء 3 اغسطس، حكم التنصيب للدورة الثالثة عشرة لرئاسة الجمهورية الاسلامية من قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي.

وواصل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اليوم الجمعة ایضا لقائه بمختلف الشخصيات السياسية والحکومية في البلدان المجاورة والافريقية والاسيوية.

رئيسي: الحظر لا يمكنه ايقاف التعاون بين الدول المستقلة وتنميتها

اكد الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، ان العقوبات لا يمكنها أن توقف التنمية والتعاون الودي بين الدول، مؤكدا ان إيران ستواصل التقدم بقوة بمساعدة الدول الصديقة لها.

وخلال لقاء رئيس مجلس النواب البيلاروسي "فلاديمير أندريشينكو"، قال رئيسي: إن الولايات المتحدة تعتقد أن العقوبات يمكن أن تعرقل تقدم الدول، لكنها مخطئة بشدة، مضيفا : ان العقوبات لا تقدر على ايقاف التنمية والتعاون الودي بين الدول،لافتا الى ان إيران ستواصل التقدم بقوة بمساعدة الدول الصديقة لها حتى تجعل الولايات المتحدة نادما.

وأكد رئيسي على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية بين إيران وبيلاروسيا من خلال تفعيل جميع القدرات الكامنة وعقد لجنة التعاون المشتركة وقال: لا شك أن هناك العديد من القدرات في إيران وبيلاروسيا يمكن استخدامها لمنفعة البلدين.

من جانبه قال رئيس مجلس النواب البيلاروسي "فلاديمير أندريشينكو" في اللقاء مشيرا الى كلمة الرئيس الايراني في مراسم اداء اليمين الدستورية : اكدتم في خطابكم، على تصميمكم لتسريع وتيرة التطوير في بلادكم وبيلاروسيا تقف إلى جانبكم في هذا الخصوص.

وأكد أن بيلاروسيا تسعى إلى إقامة علاقات واسعة وشاملة مع إيران، مضيفا: إن العقوبات الجبانة التي يفرضها الغرب، وخاصة الولايات المتحدة على ايران، تشكل عقبات أمام تطوير العلاقات بين البلدين، لكننا نرى أنه بالامكان زيادة مستوى التعاون حتى في ظروف العقوبات بالمزيد من التنسيق.

رئيسي: لدى إيران ونيجيريا طاقات كبيرة لتطویر العلاقات

اشار الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الى التعاون المتنامي بين ايران ونيجيريا في مختلف المجالات وقال: مستعدون لاتخاذ خطوات ثابتة وطويلة الامد لتفعيل هذه الطاقات الكامنة للبلدين في اتجاه تطوير العلاقات.

وأشار رئيسي، خلال لقاء مع وزير الخارجية النيجيري زبيرو دادا، اليوم الجمعة، إلى أن إيران لديها إرادة جادة لتطوير العلاقات مع الدول الأفريقية، مضيفا أنه يتعين على المسؤولين النيجيريين محاولة إزالة العقبات المحتملة أمام توسيع العلاقات بين البلدين.

من جانبه قال وزير الخارجية النيجيري إن العلاقات بين البلدين ودية وجيدة، معربا عن امله بان تتمكن البلدان من تعزيز مستوى التعاون الثنائي في المرحلة الجديدة المقبلة.

رئيسي: سنخطو خطوات جديدة لتطوير العلاقات مع نيو دلهي

اكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهتماما خاصا لاقامة علاقات واسعة مع الهند، قائلا: سنخطو خطوات جديدة ومتميزة في تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية بمنظور جديد.

واضاف رئيسي اليوم الجمعة خلال اجتماع مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار ان الحكومة الايرانية ستنتهج بقوة سياسة تنمية العلاقات مع دول الجوار والمنطقة وخاصة الهند.

واشار الى ان هناك طاقات كبيرة في البلدين في مختلف القطاعات، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والتقنيات الجديدة، والتي يجب أن نستخدمها لتعزيز مستوى علاقاتنا.

بدوره رحب وزير الخارجية الهندي بكلمة الرئيس الايراني في مراسم اداء اليمين الدستورية بخصوص رغبة الحكومة الإيرانية في تطوير العلاقات مع دول الجوار وقال: سأنقل آرائكم إلى الرئيس الهندي ورئيس وزراءه، وسنحاول ونحاول تطوير التعاون إلى أعلى مستوى.

وأشار جيشانكار إلى أن المستوى الحالي للعلاقات الثنائية ليس مطلوبا، مؤكدا اننا عازمون على إقامة تعاون طويل الأمد يحقق مصالح الشعبين نظرا للإرادة الجادة من الجانب الإيراني.

رئیسي: تطوير العلاقات الثنائیة مع قرغیزیا تعزز الصداقة العریقة بین البلدین

أشار الرئیس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الی العلاقات الودیة‌ القائمة بین ايران وقرغيزيا طوال التاریخ قائلا: یجب اتخاذ الاجراءات الجادة لتوسیع مستوی التعاون والمناسبات الثنائیة بین البلدین خاصة في قطاعي الاقتصاد والتجارة.

وأوضح رئیسي لدی استقباله اليوم الجمعة رئیس المجلس الوطني القرغیزي"نالانت مامیتوف" : ان تعزیز العلاقات الثنائیة بین البلدين من شأنه تقویة اواصر الصداقة العریقة بینهما قائلا: لدینا امکانیات واسعة لتوسیع العلاقات ویجب تفعیلها.

من جانبه، أبلغ رئیس المجلس الوطني القرغیزي تحیات رئیس بلاده الی رئیسي، متمنیا المزید من التقدم للشعب الایراني وقال: نرغب في توسیع العلاقات الاقتصادیة والتجاریة مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

وأضاف: ان نجاح المحادثات لتأسیس خطوط سکك الحدید بین ایران وقرغیزیا من ترکمانستان وأوزبکستان وتعزیز الطیران بین البلدین سيوفر الأرضیة لتعزیز التعامل والترابط بينهما.

رئيسي: مصممون علی اتخاذ خطوات جبارة لتعزیز العلاقات مع أذربیجان

أشار رئیس الجمهوریة السيد ابراهيم رئيسي الی المشترکات التاریخیة والثقافیة والاعتقادیة للشعبین الایراني والأذربیجاني، قائلا: لا نری مستوی العلاقات الثنائیة بین البلدین کافیا ومصممون علی اتخاذ خطوات جبارة نحو تعزیز العلاقات الشاملة مع باكو لصالح الشعبین.

ولدی استقباله رئیسة البرلمان الوطني الأذربیجاني "صاحبه غفاراوا" لفت رئيسي الی الامکانیات الخصبة لتنمیة العلاقات بین طهران وباکو و قال:لدی الشرکات الایرانیة والقطاع الخاص جهوزیة لان تعلب دورا مرموقا في مسار اعادة البناء في أذربیجان وتنفیذ المشاریع المشترکة في المجالات التقنیة والهندسیة والبنی التحتیة.

وأکد رئیسي ان ایران تعتبر تقدم وأمن أذربیجان کتقدمها وأمنها، مضيفا بإمکان البلدین توثیق العلاقات الثنائیة والاقلیمیة لصالح الشعبین وارساء الأمن والاستقرار علی الصعید الاقلیمي.

من جانبها هنأت رئیسة البرلمان الوطني الأذربیجاني وأبلغت تحیات رئیس بلادها الهام علییف الی رئیسي قائلة: نثق بان العلاقات الثنائیة بین طهران وباکو تتطور في الحکومة الجدیدة أکثر مما مضی وترحب أذربیجان بشراکة وحضور الشرکات الایرانیة لتنفیذ المشاریع المختلفة.

رئيسي: لدی ایران وصربیا امکانیات خصبة لتوسیع العلاقات

اكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ان ايران وصربيا بامکانهما تطویر مستوی الشراکة الثنائیة في مختلف المجالات قائلا: لدی البلدين امکانیات خصبة وواسعة لتوسیع المناسبات وبامکانهما تفعیلها لصالح الشعبین.

ولدی استقباله رئیس البرلمان الصربي "ایویتسا داتشیج" في طهران مساء امس الخميس أضاف رئیسي: ان ایران دولة منادیة للسلام والخیر للشعوب الأخری، لافتا الى ان المستقبل لایتعلق بالدول الظالمة.

من جانبه، شدد داتشیج ان صربیا دولة مستقلة ولها الاستقلال في السیاسة الخارجیة وقال: نری ان ایران وصربیا لهما مصالح مشترکة ولهذا من اللازم تدوین برامج صحیحة لتطویر الشراکة الثنائیة بین الجانبین.

رئیسي: لدینا ارادة جادة لتوسیع العلاقات الثنائیة مع بنغلاديش

اكد رئيس الجمهورية السيد ابراهيم ان لدینا ارادة جادة لتوسیع العلاقات الثنائیة بین طهران وداكا قائلا:سنخطو خطوات واسعة لتقارب العلاقات الثنائیة بین البلدین في الفترة‌ المقبلة.

وأشار رئیسي الیوم الجمعة لدی استقباله وزیر الخارجیة البنغلاديشي الی العلاقات العریقة والثقافیة بین البلدين، قائلا: نعتزم علی تنمیة العلاقات الثنائیة في کافة المجالات خاصة القطاع الاقتصادي ونری ان تفعیل الامکانیات الراهنة يصب في صالح الشعبین.

وتابع رئیس الجمهوریة : نرحب بالتعاون الثنائي والاستثمارات المشترکة للبلدین في مسار توثیق المناسبات الثنائیة.

وأعرب رئیسي عن تقدیره لدعم بنغلاديش للاجئین من میانمار قائلا: نرجو ان تستخدموا قصاری الامکانیات لمساعدة المسلمین والمظلومین في میانمار من الظلم والجور.

بدوره، اعرب وزیر الخارجیة البنغلاديشيعن امله بتوسيع العلاقات الثنائیة بین البلدین في الفترة‌ الجدیدة، قائلا: ترغب بنغلاديش في الشراکة‌ الایرانیة في مسار التنمیة‌ الاقتصادیة.

رئیسي: هناك امکانیات مناسبة لتطویر العلاقات مع تنزانیا وزنجبار

وصف الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي وصف العلاقات الثنائیة بين ايران وتنزانیا والزنجبار بالطیبة والودیة، مشيرا الى ان هناك امکانیات مناسبة لتطویر مستوی العلاقات بین هذه الدول.

وأعرب رئیس الجمهوریة لدی استقباله رئیسي البرلمان التنزاني والزنجباري عن أمله بان تساعد العلاقات البرلمانیة بین ایران وهاتين البلدين الی تنمیة العلاقات الاقلیمیة والشعبیة.

بدورهما، أبلغ رئیسا البرلمان التنزاني والزنجباري تحیات مسؤولي البلدين الی رئیس الجمهورية، معربين عن أملهما فی تطویر العلاقات الثنائیة خاصة في القطاع الاقتصادي.