النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۰مشاهدات
‍ پ

رئيسي: حزب الله انموذج ناجح وشامل للمقاومة امام الاستكبار

ونوه الشيخ نعيم قاسم وفقا لارنا، الى تضامن وتلاحم حزب الله مع الشعب امام اعتداءات ومؤامرات العدو الصهيوني.
رمز الخبر: ۵۵۲۳۲
تأريخ النشر: 07 August 2021

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، حزب الله اليوم انموذجا ناجحا وشاملا للمقاومة امام الاستكبار.

وقال آية الله رئيسي خلال استقباله نائب امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم في طهران الجمعة: ان الأمل الذي أوجده حزب الله لبنان في نفوس الشعوب للصمود، دفع العدو للعمل على منع انتشار هذا الانموذج الفعال بأي طريقة ممكنة، ويندرج فرض القيود وإغلاق وسائل الإعلام لمحور المقاومة في هذا الصدد.

وصرح بان مقاومة وصمود حزب الله تحول اليوم الى انموذج ناجح وشامل امام الاستكبار واضاف: ان حزب الله لبنان تمكن من إظهار ردع فعال ضد العدو الصهيوني والجماعات التكفيرية والفتن العلنية والسرية بشكل عام.

من جانبه نقل نائب امين عام حزب الله خلال اللقاء تحيات السيد حسن نصرالله وتمنياته بالتوفيق لآية رئيسي، معتبرا اوضاع تيار المقاومة، رغم الظروف الاجتماعية الصعبة التي تشهدها لبنان، بانها جيدة في ضوء المواكبة الحقيقية والتضامن مع الشعب.

ونوه الشيخ نعيم قاسم وفقا لارنا، الى تضامن وتلاحم حزب الله مع الشعب امام اعتداءات ومؤامرات العدو الصهيوني.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ايران تحذر الكيان الصهيوني من اي مغامرة وخطأ في الحسابات
محسن رضائي: علاقات طهران والدوحة تتسم بالاخوية
حركة المقاومة الاسلامية "حماس" تؤكد دعمها الكامل لرد حزب الله على جرائم الاحتلال الصهيوني
فضل الله يدعو لإبقاء الجهوزية اتقاء لغدر العدو الصهيوني
سفارة ايران بلندن: الجمهورية الإسلامية ليست عميلة أو خادمة لأي لاعب سیاسي في العالم
بين 4 اب و7 اب حكاية فرعون وموسى
رئيسي يؤكد إرادة إيران حكومة وشعبا لإقامة علاقات واسعة وشاملة مع جميع الدول
آية الله رئيسي: الحشد الشعبي رصيد عظيم لأمن وتقدم العراق
رئيسي: عملية "سيف القدس" تبين حصول قفزة هائلة في الكفاح ضد المحتلين
رئيسي: حزب الله انموذج ناجح وشامل للمقاومة امام الاستكبار
جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد دويكات من بيتا جنوب نابلس
اعلام الاحتلال يقول إن الكيان لا يريد التصعيد مع حزب الله
الشيخ قبلان يؤكد على حق المقاومة بالرد على العدو
حركة النجباء: نعلن جهوزيتنا الكاملة للدخول في معادلة الردع التي أعلنها السيد نصرالله
الشيخ علي الخطيب: الحالة المأساوية التي يعيشها لبنان تتماهى مع الهجمة الصهيونية
المقاومة الإسلامية: لا صحة للاخبار المتداولة عن تنفيذ جيش العدو غارات على المناطق التي انطلقت منها الصواريخ صباح اليوم
إسلام أباد تحيي يوم إستغلال كشمير
طالبان تفجر سدين للمياه في شمال كابول وفي ولاية هرات الشرقية
وفد من الجهاد الاسلامي يزور منازل طلبة ناجحين في امتحانات الثانوية العامة
قوافل طبية وغذائية من محافظة البيضاء الى المقاتلين في الجبهات
الشيخ نعيم قاسم:جهوزية حزب الله اليوم عالية جدا من حيث السلاح والإمكانات وإسرائيل تعلم ذلك
اشتباكات عنيفة في مدينة هرات خلال صد هجوم ضخم لمسلحي طالبان
البيت الأبيض: الجدول الزمني لمفاوضات الاتفاق النووي ليس بلا نهاية
المقاومة الإسلامية ترد على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعشرات الصواريخ
إعلام إسرائيلي: إطلاق 20 صاروخاً من الأراضي اللبنانية باتجاه الجولان والجليل
تجدد القصف الإسرائيلي على الحدود اللبنانية بعد رد صاروخي من حزب الله على غارات الأمس
تعرض 14 برجا لنقل الطاقة الكهربائية للتخريب وانطفاء تام في صلاح الدين
الرئيس التونسي: لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين
إخماد حريق ضخم اندلع داخل الشركة العامة للزيوت جنوب شرق العاصمة بغداد
حزب الله: المقاومة الإسلامية من أحرص الناس على أهلها وعدم تعريضهم لأي أذى خلال عملها المقاوم