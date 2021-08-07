رئيسي: حزب الله انموذج ناجح وشامل للمقاومة امام الاستكبار

ونوه الشيخ نعيم قاسم وفقا لارنا، الى تضامن وتلاحم حزب الله مع الشعب امام اعتداءات ومؤامرات العدو الصهيوني.

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، حزب الله اليوم انموذجا ناجحا وشاملا للمقاومة امام الاستكبار.

وقال آية الله رئيسي خلال استقباله نائب امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم في طهران الجمعة: ان الأمل الذي أوجده حزب الله لبنان في نفوس الشعوب للصمود، دفع العدو للعمل على منع انتشار هذا الانموذج الفعال بأي طريقة ممكنة، ويندرج فرض القيود وإغلاق وسائل الإعلام لمحور المقاومة في هذا الصدد.

وصرح بان مقاومة وصمود حزب الله تحول اليوم الى انموذج ناجح وشامل امام الاستكبار واضاف: ان حزب الله لبنان تمكن من إظهار ردع فعال ضد العدو الصهيوني والجماعات التكفيرية والفتن العلنية والسرية بشكل عام.

من جانبه نقل نائب امين عام حزب الله خلال اللقاء تحيات السيد حسن نصرالله وتمنياته بالتوفيق لآية رئيسي، معتبرا اوضاع تيار المقاومة، رغم الظروف الاجتماعية الصعبة التي تشهدها لبنان، بانها جيدة في ضوء المواكبة الحقيقية والتضامن مع الشعب.

ونوه الشيخ نعيم قاسم وفقا لارنا، الى تضامن وتلاحم حزب الله مع الشعب امام اعتداءات ومؤامرات العدو الصهيوني.