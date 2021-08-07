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جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد دويكات من بيتا جنوب نابلس

شاركت جماهير غفيرة، مساء اليوم الجمعة، في تشييع جثمان الشهيد عماد دويكات إلى مثواه الأخير في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.
رمز الخبر: ۵۵۲۳۱
تأريخ النشر: 07 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ شارك في موكب تشييع الشهيد دويكات، الذي انطلق من أمام مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، ممثلون عن الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية.

وأصيب الشهيد دويكات مساء الجمعة في منطقة الصدر خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال فوق جبل صبيح.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم عن استشهاد مواطن برصاص الاحتلال، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بيتا جنوب نابلس.

وقالت الصحة في تصريح لها إن المواطن عماد علي دويكات (37 عاماً)، استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر، ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى رفيديا الحكومي حيث أعلن عن استشهاده.

في حين أصيب عدد من المواطنين منهم بالرصاص، وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات على جبل صبيح.

بدوره، قال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل إن بالرصاص الحي بمنطقة القدم، فيما أصيب الصحفي نسيم معلا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بمنطقة الركبة، كما أصيب أكثر من 20 آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي منذ شهر مايو/ أيار، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة “جفعات افيتار” الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

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