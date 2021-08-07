حركة النجباء: نعلن جهوزيتنا الكاملة للدخول في معادلة الردع التي أعلنها السيد نصرالله

أصدرت حركة النجباء في العراق، بيانا بعد ساعات على عملية رد المقاومة الاسلامية على الاعتداءات الجوية الاسرائيلية الأخيرة، معلنة جهوزيتها الكاملة للدخول في معادلة الردع التي اعلنها الامين العام السيد حسن نصر الله، ووقوفها إلى جانب المقاومة في لبنان.

وكالة تبناك الإخبارية_فيما يلي نص البيان:

ونحن نعيش التهاون والامتهان، الذي تمارسه القوى الراضخة والمنقادة وراء الاستبداد والاستكبار من شواخص الاستكبار والاحتلال في المنطقة، المتمثلة في الكيان الصهيوني وداعمته الكبرى امريكا ودول العدوان، نرى سواعد المقاومين قابضة على الزناد، متأهبة للرد، حاضرة في كل ميدان لتذيق الاراذل المحتلين مر الهزيمة والانكسار. وها هم اليوم اشاوس حزب الله كما عهدناهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهم يردون الاعتداء بقاعدة الرد المقنّن والمحسوب حساب القادر والمقتدر، ليثبتوا أن نهج الاحتلال واعتداءاته الى زوال مهما ماطلوا وفعلوا لديمومة بقائهم. وفي الوقت الذي نؤكد فيه الوقوف الى جانب المقاومة في لبنان، نعلن جهوزيتنا الكاملة للدخول في معادلة الردع التي اعلنها سماحة الامين العام السيد حسن نصر الله (دام نصره)، مع رفاق الخطى واختلاط الدم ووحدة الموقف، والله متمّ وعده وهو ناصر المؤمنين.