حركة النجباء: نعلن جهوزيتنا الكاملة للدخول في معادلة الردع التي أعلنها السيد نصرالله

وكالة تبناك الإخبارية_فيما يلي نص البيان:
ونحن نعيش التهاون والامتهان، الذي تمارسه القوى الراضخة والمنقادة وراء الاستبداد والاستكبار من شواخص الاستكبار والاحتلال في المنطقة، المتمثلة في الكيان الصهيوني وداعمته الكبرى امريكا ودول العدوان، نرى سواعد المقاومين قابضة على الزناد، متأهبة للرد، حاضرة في كل ميدان لتذيق الاراذل المحتلين مر الهزيمة والانكسار. وها هم اليوم اشاوس حزب الله كما عهدناهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهم يردون الاعتداء بقاعدة الرد المقنّن والمحسوب حساب القادر والمقتدر، ليثبتوا أن نهج الاحتلال واعتداءاته الى زوال مهما ماطلوا وفعلوا لديمومة بقائهم. وفي الوقت الذي نؤكد فيه الوقوف الى جانب المقاومة في لبنان، نعلن جهوزيتنا الكاملة للدخول في معادلة الردع التي اعلنها سماحة الامين العام السيد حسن نصر الله (دام نصره)، مع رفاق الخطى واختلاط الدم ووحدة الموقف، والله متمّ وعده وهو ناصر المؤمنين.