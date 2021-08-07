عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب جبل صبيح

أصيب اليوم الجمعة عشرات المواطنين بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكالة تبناك الإخبارية_ بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن أكثر من37 فلسطينيا أصيبوا من بينهم إصابة بالرصاص الحي وثلاثة بالمطاطي وخمسة إصابات نتيجة السقوط أثناء المواجهات ، و26 إصابة بالاختناق وإصابتين بشكل مباشر بالقنابل الغازية.

ومن بين الإصابات الصحفي نسيم معلا الذي أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بمنطقة الركبة، حيث لوحظ تعمد الاحتلال استهداف الصحفيين والطواقم الطبية.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان في منطقة الهوتة المقابلة لجبل صبيح، في وقت استخدمت فيه الطائرات المسيرة لإلقاء قنابل الغاز على المتظاهرين.

وأدى أهالي البلدة صلاة الجمعة على جبل نمر قبل ان تتوجه الجموع إلى منطقة جبل صبيح.