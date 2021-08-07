الأجهزة الأمنية تعثر على مخزن للعبوات الناسفة في الزاهر بالبيضاء

أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البيضاء، العثور على مخزن يحتوي عددا من العبوات الناسفة بمنطقة آل برمان في مديرية الزاهر.

وأوضح مصدر أمني يمني أن العبوات الناسفة كانت مخزنة بمنزل أحد قيادات ما يسمى بتنظيم القاعدة المدعو سلطان اليافعي، مبينا أن المخزن كان يحوي 27 عبوة ناسفة مختلفة الأحجام بالإضافة إلى عدد من القذائف ومواد إعداد وتصنيع المتفجرات.

وأكد المصدر أن العبوات كانت ضمن مخطط للتحالف وأدواته يهدف إلى استهداف الجيش واللجان والأحرار من أبناء المنطقة.

وأشاد المصدر بتعاون المواطنين من أبناء المنطقة والذي تكلل بإكتشاف المخزن وإفشال المخطط الإجرامي، لافتا إلى أن هذه الإنجاز يأتي ضمن مسار عملية النصر المبين وتتويجا للمسار العسكري.

المصدر: قناة المسيرة