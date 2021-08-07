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كتائب حزب الله تبارك للمقاومة الإسلامية ردها الحازم على الاعتداءات الإسرائيلية

أصدرت كتائب حزب الله في العراق، اليوم الجمعة، بيانا باركت فيه الرد الحازم للمقاومة الاسلامية في لبنان على الاعتداءات الاسرائيلية.
رمز الخبر: ۵۵۲۲۰
تأريخ النشر: 06 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ وفيما يلي نص البيان:

"نبارك للإخوة المجاهدين في المقاومة الإسلامية حزب الله ردهم الحازم على الاعتداءات الصهيونية الأخيرة وانتهاكها للقرارات الدولية تجاه السيادة اللبنانية باستهداف مناطق في جنوب البلاد والتي أثبت فيها حزب الله أنه على أتم الجهوزية والاستعداد لمواجهة أي مغامرة قد يتورط فيها العدو الصهيوني مستغلا ما يمر به لبنان من أزمة سياسية واقتصادية.

وفي الوقت الذي نحيي فيه صمود الشعب اللبناني المجاهد في مواجهة محاولات المحور الصهيو أميريكي السعودي جر لبنان نحو الفوضى الخبيثة لإخضاع قوى المقاومة وإضعافها، فإننا ندعو الشعوب الإسلامية ولاسيما شعبَيْ العراق وسوريا إلى رد الجميل لأبناء لبنان البررة الذين قدموا دماءهم الغالية للدفاع عن أمن البلدان الإسلامية في المنطقة ومقدساتها لمواجهة العصابات التكفيرية المدعومة من محور الشر.

نحن في المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله نؤكد استعدادنا للوقوف إلى جانب شعبنا اللبناني العزيز ومقاومته الأبية في وجه أي عدوان قد يتعرض له ومساندته لإفشال المؤامرات التي تحاك ضده".

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