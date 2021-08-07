الجهاد الإسلامي تبارك رد المقاومة الإسلامية على اعتداءات الإحتلال: نؤكد الحق في التصدي للعدوان

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الضربات الصاروخية التي وجهتها المقاومة الإسلامية في لبنان، قصفها مناطق خاضعة للاحتلال، ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوب لبنان.

وكالة تبناك الإخبارية_ قالت الحركة في بيان لها، اليوم الجمعة، "نعبر عن إشادتنا ودعمنا الكامل لهذا الرد الصاروخي ، ونؤكد على الحق في مقاومة الاحتلال والتصدي للعدوان وعدم السماح للعدو بفرض معادلات أو تغيير قواعد الاشتباك والرد على جرائمه بكل الوسائل، وهو حق لن تتخلى عنه المقاومة وشعوب أمتنا التي تنشد الحرية والخلاص من الوجود الصهيوني الباطل على أرض فلسطين".

وتوجهت حركة الجهاد بالتحية "لكل المقاومين في العالم العربي والإسلامي ولإخواننا في المقاومة الاسلامية ولحزب الله وقيادته التي تؤمن بنهج المقاومة والتحرير".

وختمت الجهاد بيانها بالقول، "جهادنا مستمر ومقاومتنا متواصلة حتى التحرير والعودة بإذن الله".