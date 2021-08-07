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أنصارالله تبارك رد المقاومة في جنوب لبنان: هزيمة عام 2006 لا زالت رادعة للعدو الصهيوني

باركت أنصار الله للمقاومة الاسلامية في لبنان ردها على اعتداءات الصهيوني الأخيرة التي طالت مناطق غير مأهولة جنوب البلاد.
رمز الخبر: ۵۵۲۱۲
تأريخ النشر: 06 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ وفي ما يلي نص البيان

"نبارك للمقاومة الإسلامية في لبنان ردها الشجاع والمشروع على اعتداءات العدو الصهيوني الأخيرة التي طالت مناطق غير مأهولة جنوب البلاد، ومثلت عدوانا صارخا على السيادة اللبنانية.

ومع حلول الذكرى الخامسة عشر للانتصار الكبير عام 2006م نبارك للبنان شعبا وجيشا ومقاومة ذلك النصر التاريخي الذي ألحق بالكيان الصهيوني هزيمةً نكراء لم يستطع التعافي منها وجعلته مكبلا داخل حدود فلسطين المحتلة، وبات يحسب ألف حساب لأي مغامرة ضد لبنان المقاومة، وما الاعتداءات الأخيرة إلا إثبات على أن من الذهاب لما هو أكبر خشيةً من هزيمة يدرك أنه من بعدها لن تقوم له قائمة.

مجددا عظيم التحية من ثورة يمنية تواجه عدوان أمريكا إلى مقاومة إسلامية أذلت إسرائيل".

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