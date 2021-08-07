حركة المجاهدين: الرد الصاروخي للمقاومة الإسلامية ضربة لمخططات الاحتلال في فرض قواعد اشتباك جديدة

أكدت حركة المجاهدين في فلسطين أن الرد الصاروخي الذي قامت المقاومة الإسلامية في لبنان ضد أهداف صهيونية في شمال فلسطين المحتلة ضربة لمخططات الاحتلال في فرض قواعد اشتباك جديدة.

وكالة تبناك الإخبارية_ في بيان لها اليوم الجمعة، شددت حركة المجاهدين على "أن فتح الجبهات المختلفة مع العدو الصهيوني هو اكبر رد عملي على طعنات التطبيع الخيانية، وهو أقصر الطرق لإزالة الكيان الصهيوني من جسد الأمة".

هذا وحيّت الحركة في بيانها جهاد المقاومين في حزب الله الذين أثبتوا مجدداً أن المقاومة في كل الجبهات صاحبة الكلمة الفصل في الميدان، وما قاموا به هو امتداد لانتصار سيف القدس بغزة".

وباركت الضربة الصاروخية التي فاجأت المحتل وأربكت حساباته، مؤكدة دعمها كل جهد مقاوم يستهدف العدو الصهيوني وأعوانه من قوى الاستكبار العالمي.