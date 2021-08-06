أعلنت مديرية الدفاع المدني، أمس الخميس، إخماد حريق ضخم اندلع داخل الشركة العامة للزيوت جنوب شرق العاصمة بغداد .

وكالة تبناك الإخبارية_ ذكرت المديرية في بيان أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حريق اندلع داخل حوض اذابة الدهون بمساحة 750 متر مربع في مصنع المأمون للزيوت، بالشركة العامة للزيوت التابعة الى وزارة الصناعة بمنطقة كم سارة قرب مجمع مشن جنوب شرق العاصمة بغداد.

وأضافت أن فرق الدفاع المدني "طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر الحريق عن الجملونات الملاصقة لموقع الحادث"، واخمدت النيران بشمل تام "دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية داخل المصنع".

واشارت المديرية الى انه "على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية، بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل حوض اذابة الدهون".