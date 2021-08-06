الرئيس التونسي: كورونا فقد توازنه وانتشاره

رأى الرئيس التونسي قيس سعيد أن وباء كورونا "فقد توازنه وانتشاره في تونس"، بفضل توفير المعدات والأكسجين، متوجها بجزيل الشكر للفرق الطبية وشبه الطبية ولجميع المتدخلين على جهودهم المبذولة لمواجهة الفيروس.

وكالة تبناك الإخبارية_ طالب سعيد الشعب التونسي بالتضامن لمواجهة فيروس كورونا. ونوه بالجسور البرية والجوية والبحرية التي مدت تونس بالمعدات اللازمة واللقاحات في وقت قصير.

وكشف سعيد أنه خلال 15 يوما تم توفير أكثر من 6 ملايين جرعة تلقيح، مبينا أنه سيتم توفير أكثر من مليوني جرعة الأيام القادمة وبعد ذلك سيتم توفير 4 ملايين جرعة.

وحث سعيد التونسيين على الإقبال على التلقيح، موجهاًُ حديثه لهم بألا يترددوا لحظة واحدة في التوجه للتطعيم، لاسيما وأن الأحد القادم ستنطلق أيام التلقيح المكثف، داعيا الشعب إلى عدم التخلف.