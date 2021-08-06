حماس تبارك رد المقاومة الإسلامية على جرائم الاحتلال واستهدافه الأراضي اللبنانية

باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس الرد الذي قامت به المقاومة الإسلامية في لبنان وقصفها أهدافا تابعة للعدو الصهيوني ردا على جرائم الاحتلال واستهدافه الأراضي اللبنانية.

وكالة تبناك الإخبارية_ في ما يلي نص البيان كاملا:

"تعبر حركة المقاومة الإسلامية " حماس " عن مباركتها ودعمها الكامل للرد الذي قامت به المقاومة الإسلامية في لبنان صباح هذا اليوم، وقصفها أهدافا تابعة للعدو الصهيوني ردا على جرائم الاحتلال واستهدافه الأراضي اللبنانية.

إن مقاومة الاحتلال والرد على جرائمه وانتهاكاته حق مكفول للشعوب المحتلة والمتعدى عليها.

تبرق حركة حماس بخالص التحية للمقاومة في لبنان وللشعب اللبناني الشقيق، وهي ترد العدوان وتكسر المعادلات التي حاول العدو فرضها، وتثبت معادلة القصف بالقصف والبادئ أظلم.

تؤكد حركة حماس أن المعركة مع هذا العدو وعلى كل الجبهات يجب أن تظل مفتوحة حتى زواله وتحرير المقدسات والأرض العربية والإسلامية من دنس المحتلين الغاصبين".