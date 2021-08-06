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تجدد القصف الإسرائيلي على الحدود اللبنانية بعد رد صاروخي من حزب الله على غارات الأمس

تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق مفتوحة في محيط تلال كفرشوبا اللبنانية، بعد أن إعلان حزب الله عن استهداف مناطق في مزارع شبعا المحتلة بعشرات الصواريخ
رمز الخبر: ۵۵۲۰۴
تأريخ النشر: 06 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_كانت قد قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة مزارع شبعا جنوب لبنان بعدد من القذائف بعد ردٍ صاروخي من حزب الله على الغارات التي استهدفت مزارع شبعا ليلة أمس الخميس.

وأوضحت وسائل اعلام الاحتلال بأن المدفعية قصفت مزارع شبعا بعدد من القذائف مباشرة بعد سقوط عدد من صواريخ حزب الله قرب مواقع عسكرية إسرائيلية على حدود فلسطين المحتلة مع لبنان.
ووزعت المقاومة الإسلامية بيانا ظهر اليوم وقالت فيه انها ردت على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مفتوحة في جنوب لبنان أمس بقصف مناطق مفتوحة بالقرب من قواعد عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
وذكرت القناة 13 العبرية أن عشرات الصواريخ أطلقت من مزارع شبعا تجاه الجليل الأعلى المحتل ما تسبب بإطلاق صافرات الانذار شمال الاراضي الفلسطينية المحتلة بمنطقتي الجولان والجليل الاعلى.

ووفقًا للقناة الإسرائيلية فإن الصواريخ التي أطلقت من لبنان استهدفت محيط القاعدة العسكرية "دوف" الواقعة على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان.

ووفقًا لصحيفة يديعوت احرونوت فإن سقوط صواريخ حزب الله في مناطق زراعية تسببت باندلاع حرائق ضخمة في الأحراش الزراعية جنوب فلسطين المحتلة.

وأشارت الصحيفة العبرية أن وزير الحرب بيني غانتس سيصل بعد ظهر اليوم الجمعة إلى "الكرياه" لإجراء مشاورات أمنية بعد إطلاق الصواريخ من لبنان.

يُشار إلى أن المناطق الشمالية لفلسطين المحتلة تشهد حالة من التوتر مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

         

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