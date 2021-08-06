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إعلام إسرائيلي: إطلاق 20 صاروخاً من الأراضي اللبنانية باتجاه الجولان والجليل

وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن إطلاق صلية من 20 صاروخاً من الأراضي اللبنانية، تم اعتراض 10 منها، والمسؤولون الإسرائيليون يجرون محادثات هاتفية حول الحادث.
رمز الخبر: ۵۵۲۰۲
تأريخ النشر: 06 August 2021

أفاد مراسل الميادين بدوي صافرات الإنذار في الجولان المحتل وفي الجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية السورية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني لبناني قوله إن الصواريخ أطلقت باتجاه الأراضي المحتلة من منطقة العرقوب في جنوب لبنان.
هذا وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صلية من 20 صاروخاً من لبنان تم اعتراض 10 منها، مشيرةً إلى أن مدفعية الجيش الإسرائيلي "أطلقت قذائفها باتجاه مزارع شبعا في المكان الذي يشتبه أن تكون أطلقت منه الصواريخ".

كما لفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى قيام رئيس الحكومة نفتالي بينت، ووزير الأمن بني غانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، مداولات هاتفية حول هذه التطورات. 
وعلّق المحلل العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد على الحدث، قائلاً: "إطلاق النار هذه المرة يبدو منظم أكثر من المرات السابقة وهذا يتطلب من إسرائيل التفكير برد مهم".
وأضاف: "التردد سيكون في المؤسسة الأمنية والعسكرية هذا المساء حول الرد، والجهد سيكون لعدم الوصول إلى مواجهة حالياً، لكن يجب إيجاد طريقة لوقف إطلاق النار هذا".

في المقابل، أصدرت المقاومة الإسلامية بياناً حول الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان باتجاه محيط المواقع الإسرائيلية.
ووفق البيان ف إن مجموعات الشهيدين علي كامل محسن ومحمد قاسم طحان قصفت محيط مواقع الاحتلال بمزارع شبعا.
وهاجم سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أهدافاً في جنوب لبنان وفق ما ذكر الإعلام الإسرائيلي، "رداً على إطلاق 4 صواريخ من لبنان" باتجاه "إسرائيل".

المصدر:الميادين 

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