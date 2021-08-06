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إسلام أباد تحيي يوم إستغلال كشمير

أحيا الباكستانييون يوم الخامس من آب/أغسطس فعاليات "يوم إستغلال كشمير" بمسيرات احتجاجية ووقفات تضامنية لما يمثل هذا اليوم من فصول الظلم والعدوان وانتهاك لحقوق الشعب الكشميري.
رمز الخبر: ۵۵۱۹۹
تأريخ النشر: 06 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية_احيا الباكستانييون يوم الخامس من آب/أغسطس طفعاليات "يوم إستغلال كشمير" بمسيرات احتجاجية ووقفات تضامنية لما يمثل هذا اليوم من فصول الظلم والعدوان وانتهاك لحقوق الشعب الكشميري، حيث يصادف هذا العام إقرار البرلمان الهندي في العام 2019 قانونًا يحوّل ولاية جامو وكشمير إلى إقليمين منفصلين تحت الإدارة المركزية، ويُلغي الوضع الدستوري الخاص لها الذي كان يكفل لها حكمًا ذاتيًا وفق المادة 370 من الدستور الهندي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإنتهاك يمثل إعتداءً على حقوق مسلمي كشمير كونه يعدّ الولاية ذات الأغلبية المسلمة في الهند.

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