بعد انهيار السدود.. مقتل 16 شخصا في فيضانات شرق البلاد

أعلن مسؤولون في الهند أن 16 شخصا على الاقل لقوا حتفهم في حين شرد ربع مليون شخص بعد هطول امطار موسمية غزيرة على شرق الهند، فيما شارك سلاح الجو في عمليات الانقاذ.

وكالة تبناك الإخبارية_ تأتي الحصيلة الجديدة بعد ايام على مصرع 11 شخصا في ولاية البنجال الغربية جراء الفيضانات التي جرفت المنازل وتسببت في انزلاقات للتربة.

وغالبا ما تقع فيضانات وانزلاقات للتربة في الهند خلال فصل الأمطار الموسمية التي تهطل سنويا من يونيو إلى سبتمبر وتسبب خرابا، بينما يؤكد الخبراء أن التلقبات المناخية تساهم في هطول امطار غزيرة.

وقال وزير إدارة الكوارث في البنغال الغربية جاويد احمد خان إن السدود على نهرين انهارت وأثرت الفيضانات على ما لا يقل عن نصف مليون شخص في ست مقاطعات في البنجال الغربية خلال اليومين الماضيين.

وجرفت الفيضانات خمسة من القتلى ال16 فيما قضى الآخرون في انهيار منازلهم المصنوعة من الطين كما قال مسؤولون.