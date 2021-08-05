الجبهة الشعبية: ما حدث في جنوب لبنان لن يمر والرد سيحضر في الوقت المناسب

أكد القيادي في الجبهة الشعبية أحمد خريس أن "ما حدث في الامس في جنوب لبنان هو اعتداء سافر من العدو الصهيوني وهو استمرار للاعتداءات الصهوينية المنظمة على دول المنطقة".

وأكد خريس في تصريح لوكالة تابناك للاخبار أن "ما يحدث في سوريا ولبنان هو محاولة استهداف محور المقاومة ومد الأذرع الطويلة للاستهداف في كل مكان".

وأكد أن "ما حدث لن يمر ومحور المقاومة سيكون عصيا على الانكسار وسيكون الرد حاضرا في المكان والزمان المناسبين".

وتابع خريس: "محاولة الاعداء إفشال وكسر ارادة الامة لن تجدي نفعا وسيبقى حزب الله شوكة في حلق الصهاينة".