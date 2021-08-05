غانتس: إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران

زعم وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، استعداد كيان الاحتلال لشن "هجوم عسكري" على إيران، واصفا إياها بأنها "مشكلة عالمية"، على حد ثوله.

ورد غانتس، في حوار مع شبكة Ynet الإخبارية، إيجابا على سؤال عما إذا كانت "إسرائيل" مستعدة لمهاجمة إيران، وذلك بعد ساعات من ادعائه خلال موجز صحفي بأن طهران "الآن على بعد 10 أسابيع فقط من الحصول على مواد انشطارية سوف تمكنها من تصنيع قنبلة نووية".

وقال غانتس إن "إيران دون أدنى شك تحاول تحدي إسرائيل على عدة أصعدة ولذلك تعزز نفوذها في لبنان وغزة وتنشر قوات تابعة لها في سوريا والعراق، بالإضافة إلى دعم طهران لجماعة الحوثيين في اليمن".

وشدد وزير الحرب الإسرائيلي على أن كيان الاحتلال بدوره مستعد لمواجهة إيران على أصعدة مختلفة، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تعزز تل أبيب قدراتها في هذا المجال، لأن هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على مستقبلها.

وقال: "نتصرف بطرق مختلفة وبكثافة مختلفة، وسنستمر في فعل ذلك".

ودعا غانتس المجتمع الدولي إلى الإدراك بأن إيران "ليست مشكلة خاصة بإسرائيل، بل إنها مشكلة عالمية"، وألقى اللوم مجددا على إيران في الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي الناقلة "ميرسر ستريت" قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقال غانتس إنه يجب إيجاد "توازن سياسي-استراتيجي" بين "إسرائيل" والمجتمع الدولي تجاه إيران، مضيفا أنه "يتعين على العالم والمنطقة التعامل مع طهران أيضا من الناحية العسكرية".