تحرك رسمي باتجاه مجلس الأمن بعد العدوان الإسرائيلي والرئاسة تحذر من نوايا إسرائيلية للتصعيد

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون ضرورة تقديم الشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن العدوان الجوي الاسرائيلي ضد قرية في الجنوب فجر اليوم الخميس،

وكالة تبناك الإخبارية_ فيما طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من وزيرة الخارجية الإيعاز إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان.

وقال مكتب الرئاسية إن رئيس الجمهورية اطلع من قيادة الجيش على نتائج التحقيقات المتعلقة بعملية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية التي حصلت الأربعاء والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، كما اعتبر عون أنّ "تقديم الشكوى إلى الأمم المتحدة خطوة لا بد منها لردع إسرائيل عن استمرار اعتداءاتها على لبنان".

وأضاف: "استخدام إسرائيل لسلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ 2006 ويؤشر إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته ".

وأكد عون أن "ما حصل هو انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب".

بدوره قال بيان صادر عن رئاسة الحكومة صباح اليوم إن "العدو الإسرائيلي نفذ بمدفعيته أولا وبطائراته الحربية ثانيا، عدوانا صريحا على السيادة اللبنانية، واعترف علنا بهذا الخرق الفاضح للقرار 1701، متذرعا بسقوط صواريخ مشبوهة الأهداف والتوقيت على شمال فلسطين المحتلة من الأراضي اللبنانية ولم تتبناها أي جهة".

وشدد بيان دياب على أن "هذا العدوان الجديد والخطير يشكل تهديدا كبيرا للهدوء على حدود لبنان الجنوبية، بعد سلسلة من الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية واستخدام الأجواء اللبنانية للعدوان على سوريا".

ودعا دياب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى "ردع إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة للسيادة اللبنانية، لأن هذه الانتهاكات باتت تهدد القرار 1701 والاستقرار القائم منذ العام 2006".

وأقدمت طائرات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الخميس، على تنفيذ غارتين استهدفتا منطقة الدمشقية في خراج بلدة المحمودية جنوب لبنان.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، ان طائرات مقاتلة هاجمت مناطق في لبنان "أطلقت منها صواريخ ظهر أمس على مستوطنة كريات شمونة والبنى التحتية المستخدمة للإرهاب" بحسب تعبيره.

وادعى انه "تم استهداف هدف آخر الليلة في المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ ظهر أمس"، قائلا ان "هجمات الجيش الإسرائيلي ستستمر بل وستتزايد في مواجهة المحاولات "الإرهابية" ضد إسرائيل"، وفقا للغة الاحتلال.

وحمّل متحدث جيش الاحتلال الدولة اللبنانية مسؤولية ما يحدث على أراضيها، بحسب قوله.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الأربعاء، إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة، مضيفا أنه "تم الرد بقصف مدفعي على مكان انطلاق الصواريخ".

وقال الإعلام الإسرائيلي إن "صافرات الإنذار دوت في مستوطنة كريات شمونة والمستوطنات المحيطة عقب سقوط صاروخ واعتراض آخر"، فيما وثقت مشاهد اندلاع الحرائق جراء سقوط الصواريخ.