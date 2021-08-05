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الأمم المتحدة تحث على وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الفلسطينية

قال متحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك الأربعاء إن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، اليونيفيل، "تلقت تقارير عن إطلاق صاروخين على الأقل من لبنان باتجاه إسرائيل. وأكدت قوات الدفاع الإسرائيلية التقارير لليونيفيل وردت بنيران المدفعية "، بحسب تعبيره.
رمز الخبر: ۵۵۱۶۸
تأريخ النشر: 05 August 2021

وكالة تبناك الإخبارية:في إفادة لوسائل الإعلام في مقر الأمم المتحدة الاربعاء، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول "كان على اتصال فوري بالأطراف". وأضاف دوجاريك أن رئيس البعثة حثهم على "وقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد، خاصة في هذه الذكرى الجليلة".

ووفقا لدوجاريك: "لا تزال اليونيفيل منخرطة بشكل كامل مع الأطراف من خلال قنوات الاتصال والتنسيق لدينا".

وخلص المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أنه من الضروري "استعادة الاستقرار على الفور حتى تتمكن اليونيفيل من بدء التحقيق".

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