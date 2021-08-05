مصدر مطلع: وفد سعودي يشارك في مراسم اداءرئيسي اليمين الدستورية

أن وفدًا من السعودية سيتوجه إلى إيران لحضور مراسم اداء السيد ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية.

صرح مصدر مطلع في مجلس الشورى الاسلامي ان وفدا من السعودية سيشارك في مراسم اداء الرئيس الايراني الجديد السيد ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية التي ستقام يوم غد الخميس.

ونقل موقع نادي المراسلين الشباب التابع لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايرانية، عن مصدر مطلع في مجلس الشورى الاسلامي دون الخوض في التفاصيل: أن وفدًا من السعودية سيتوجه إلى إيران لحضور مراسم اداء السيد ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية.

يذكر ان العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية قد قطعت في كانون الثاني /يناير 2016، لكن في الأسابيع الأخيرة وردت أنباء عن محادثات بين البلدين على مختلف المستويات واحتمال حضور مسؤولين سعوديين مراسم تنصيب الرئيس الايراني الجديد.