النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۱مشاهدات
‍ پ
الرئیس رئيسي:

سياسة ايران المبدئية تدعم وحدة اراضي الدول وتدافع عن المظلومين في العالم

ان ارضية التعاون والتبادل الاقتصادي الواسع بين الطرفين متوفرة حيث ينبغي التعرف على هذه الطاقات وتفعيلها في سياق تحقيق مصالح الشعبين.
رمز الخبر: ۵۵۱۶۰
تأريخ النشر: 05 August 2021

اكد الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي بان السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية تتمثل بدعم وحدة اراضي الدول والدفاع عن المظلومين في العالم.

وخلال استقباله وزيرة خارجية البوسنة والهرسك بيسرا توركوفيتش في طهران مساء الثلاثاء اكد الرئيس رئيسي السياسات المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم وحدة اراضي الدول والدفاع عن المظلمين في العالم وقال: ان نهجنا هو صون الامن وتحقيق الرخاء في جميع المناطق.

ووصف رئيس الجمهورية علاقات التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والبوسنة والهرسك بانها ودية ومتجذرة وعميقة واضاف: ان ارضية التعاون والتبادل الاقتصادي الواسع بين الطرفين متوفرة حيث ينبغي التعرف على هذه الطاقات وتفعيلها في سياق تحقيق مصالح الشعبين.

وتابع الرئيس رئيسي: للاسف ان الكثير من الاجراءات التي تجري في العالم اليوم مناقضة لحقوق الانسان وان هذه الاجراءات تجري غالبا من قبل من يحملون على الظاهر راية حقوق الانسان ويدّعون الدفاع عنها.

من جانبها هنأت وزيرة خارجية البوسنة والهرسك خلال اللقاء انتخاب آية الله رئيسي رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية وقالت: اننا نثمن على الدوام مواقف ودعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لنا ونحن على استعداد للمزيد من تعزيز العلاقات معها.

واضافت توركوفيتش: ان البوسنة تقف وتدعم الجمهورية الاسلامية الايرانية على الصعيد العالمي.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الجهاد الاسلامي: لنضع حدا للعدو الصهيوني وندافع عن جدار الامة العربية
السيد رئيسي: برنامجنا النووي سلمي والتدخل الاجنبي هو المشكلة بعينها
ميقاتي: لا مكان للاعتذار حتى الساعة وجلسة اليوم كانت خطوة للأمام
تمييز في التعامل مع ضحايا انفجار المرفأ من لبنانيين وأسر عمال أجانب
الجبهة الديمقراطية: الاعتداء على جنوب لبنان جريمة مخالفة للقانون الدولي
بعد انهيار السدود.. مقتل 16 شخصا في فيضانات شرق البلاد
حريق كبير مجهول الأسباب في المدينة الصناعية بالنبطية جنوب لبنان
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال وينفذون جولات استفزازية
وصول 60 طنا من الأوكسجين السائل من إيران إلى مستشفيات البصرة
الجبهة الشعبية: ما حدث في جنوب لبنان لن يمر والرد سيحضر في الوقت المناسب
غانتس: إسرائيل مستعدة لمهاجمة إيران
تحرك رسمي باتجاه مجلس الأمن بعد العدوان الإسرائيلي والرئاسة تحذر من نوايا إسرائيلية للتصعيد
الحرائق تحاصر محطة للطاقة الحرارية غربي تركيا
الرئيس سعيد يزور الوحدة المختصة للحرس الوطني ببئر بورقبة: "واصلوا أنا معكم"
الأمم المتحدة تحث على وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الفلسطينية
مصادر:القوات الامريكية تسيطر حتى الساعة على الاجواء الافغانية.. والطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع تنفذ عمليات يوميا
وزارة الخارجية تسلم وزارة الثقافة القطع الاثرية المستردة من واشنطن
الجيش السوري يسقط طائرة تجسس أمريكية من طراز تريتون إم كيو-4 سي في أجواء ريف حلب
بالصورة: قائد الثورة يصادق على حكم تنصيب الرئيس الايراني المنتخب
جيش الاحتلال يعلن إطلاق 4 صواريخ من لبنان ويرد بقصف مدفعي
الاتحاد العام التونسي للشغل يضع "خارطة طريق" للخروج من الوضع الراهن
صباغ يصل طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني
الجهاد الاسلامي تبارك للرئيس الايراني الجديد: نأمل الاستمرار بدعم القضية الفلسطينية
بكين: التقرير حول تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان يستند إلى أكاذيب وحقائق مشوهة
كلفة الشحن في مينائي الحديدة وعدن من أغلا الكلفات في العالم
إغلاق البنتاغون مؤقتا بعد إطلاق نار في محطة مترو قريبة
صواريخ ستار الايرانية مجهزة بنظام توجيه ليزري
اول لقاء دبلوماسي للرئيس الإيراني مع وزير الخارجية القطري
مرتكبو جريمة خلدة يخدمون العدو الاسرائيلي عن وعي وإدراك
وزيرا النقل والتجارة يلتقيان بمنسق الشؤون الإنسانية في اليمن