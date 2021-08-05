طوكيو 2020 .. المصارع " كرائي" يهدي ايران الذهبية الثانية

الجدير بالذكر أن الميدالية الاولى لايران أحرزها الرامي " جواد فروغي" باليوم الاول من الاولمبياد في منافسات الرماية بالمسدس الهوائي المضغوط.

أهدى المصارع الايراني محمد رضا كرائي الذهبية الثانية للبعثة الايرانية المشاركة بدورة الالعاب الاولمبية المقامة في اليابان.

وأفاد موفد "فارس" الى طوكيو، أن المصارع كرائي أحرز الذهبية اثر الفوز على الاوكراني "برويز نصيبوف" بالنزال النهائي لوزن 67 كغم للمصارعة الرومانية بنتيجة 9-1.

وكان كرائي بلغ النهائي عبر فوزه على الجورجي "راماز زوئيدزة" بنتيجة 6-1 في الدور النصف نهائي، وسبق ذلك التغلب بالجولة الثانية على الكولومبي " جولين هورتا" وبالجولة الثالثة على الالماني بطل العالم " فرانك ستابلر" ليبلغ النصف نهائي.

الجدير بالذكر أن الميدالية الاولى لايران أحرزها الرامي "جواد فروغي" باليوم الاول من الاولمبياد في منافسات الرماية بالمسدس الهوائي المضغوط.