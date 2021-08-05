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استقرار وحدات موساد السايبرية في الامارات لاخلال انظمة الملاحة في الخليج الفارسي

وسيتم الإعلان عن معلومات أكثر تفصيلاً عن الموقع والمعدات التقنية وخطط الفريق الذي يعمل بالتنسيق الكامل مع المخابرات الاماراتية.
رمز الخبر: ۵۵۱۵۴
تأريخ النشر: 05 August 2021

كشف مسؤول امني ايراني عن استقرار وحدات موساد السايبرية في دولة الامارات تهدف لاخلال انظمة الملاحة في الخليج الفارسي وبحر عمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قناة "نور نيوز"، ان مسؤول امني ايراني قال انه بدأت منذ شهر واحد وحدات من الموساد بنقل تجهيزات متطورة الى امارة في الامارات حيث كان يهدف المشروع الى تعطيل شبكات الاتصالات وأنظمة الملاحة البحرية والجوية في الخليج الفارسي وبحر عمان.

وسيتم الإعلان عن معلومات أكثر تفصيلاً عن الموقع والمعدات التقنية وخطط الفريق الذي يعمل بالتنسيق الكامل مع المخابرات الاماراتية.

جدير بالذكر انه بعد ظهر يوم الثلاثاء اعلنت اربع ناقلات نفطية "كوئين إيماثا" و"جولدن بريلينت" و"جاك بوجا" و"ابس" في نفس الوقت أنها خارجة عن السيطرة.

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