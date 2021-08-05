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الشعب الجزائري يرحب السلطات بطرد قناة العربية وطلب طرد سكاي نيوز

"ماقامت به الجزائر من سحب ترخيص قناة العربية بعد اتهامها بالتضليل خطوة شجاعة وقرار جريء ضد قناة ساهمت على الدوام في إثارة القلاقل وتشويه الحقائق".
رمز الخبر: ۵۵۱۵۳
تأريخ النشر: 05 August 2021

طالب الجزائريون وقف بث قناة سكاي نيوز العربية في الجزائر بعدما قامت السلطات الجزائرية بوقف بث قناة العربية السعودية.

ویذکر انه شهدت الجزائر ترحيباً شعبياً بقرار السلطات وقف ترخيص قناة العربية السعودية، بسبب ممارساتِها والسياسة التي تتَّبِعها وتساهم في بث الفتنة في الجزائر. وطالب الجزائريون ايضا بوقف ترخيص قناة سكاي نيوز العربية المدعومة اماراتيا، معتبرين انها كما العربية تسعى لضرب استقرار الجزائر وبث الفتنة وتمرير سياسات خارجية.

وحصد وسم "طرد قناة سكاي نيوز العربية"، الكثير من التغريدات بين الناشطين الجزائريين. وغردت "ميسا":"الجزائر تسحب ترخيص قناة العربية السعودية وتتهمها بالتضليل دون تفاصيل. هذه القناة صهيونية اولاً ويجب سحب تراخيصها من جميع البلدان العربية وليس من الجزائر فقط، ما قامت به الجزائر خطوة صحيحة مئة بالمئة".

وكتب "فهد الغفيلي" كاتباً: "ماقامت به الجزائر من سحب ترخيص قناة العربية بعد اتهامها بالتضليل خطوة شجاعة وقرار جريء ضد قناة ساهمت على الدوام في إثارة القلاقل وتشويه الحقائق".

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