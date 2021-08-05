نعيم قاسم يبحث سبل توطيد العلاقات على صعيد المنطقة ومحور المقاومة

ويعقد الشيخ نعيم قاسم، خلال الزيارة اجتماعات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية للتباحث حول توطيد العلاقات بين الجانبين والتطورات الجارية على صعيد المنطقة ومحور المقاومة.

وصل مساعد الامين العام لحزب الله لبنان الشيخ نعيم قاسم الى طهران بعد منتصف ليل الاربعاء للمشاركة في مراسم اداء الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية.



ویذکر ان مساعد الامين العام لحزب الله لبنان الشيخ نعيم قاسم وصل الى طهران بعد منتصف ليل الاربعاء للمشاركة في مراسم اداء الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية.



ويعقد الشيخ نعيم قاسم، خلال الزيارة اجتماعات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية للتباحث حول توطيد العلاقات بين الجانبين والتطورات الجارية على صعيد المنطقة ومحور المقاومة.