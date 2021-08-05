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رئيس الجمهورية:

الدول المستقلة قادرة على التغلب على الحظر والضغوط الاميركية الظالمة

ويزور نائب الرئيس الفنزويلي ریکاردو منندز بیریتو طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي.
رمز الخبر: ۵۵۱۵۰
تأريخ النشر: 05 August 2021

صرح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بان لايران وفنزويلا مصالح مشتركة واعداء مشتركين، مؤكدا بان الدول المستقلة قادرة على التغلب على الحظر والضغوط الاميركية الظالمة.

واشار رئيسي خلال لقائه نائب الرئيس الفنزويلي ریکاردو منندز بیریتو في طهران الاربعاء الى ضرورة تعزيز وترسيخ العلاقات بين ايران ودول اميركا اللاتينية وقال: لا شك ان الدول المستقلة والداعية للحرية يمكنها عبر رفع مستوى العلاقات والتعاون بينها التغلب على الحظر والضغوط الاميركية الظالمة.

ووصف العلاقات بين طهران وكاراكاس بانها ودية وعميقة واضاف: ان لايران وفنزويلا مصالح مشتركة واعداء مشتركين وقد اثبتنا على الدوام باننا قادرون عبر الصمود والحكمة على احباط المؤامرات الاميركية والامبريالية وان اميركا على النقيض من مزاعمها لا يمكنها منع الدول المستقلة عن طريق التقدم والنمو.

واشار رئيسي الى الارادة القوية لتعزيز العلاقات الثنائية للتحرك سريعا في مسار التنمية الشاملة وقال: اننا عازمون عبر ارساء علاقات شاملة مع الدول الصديقة والشقيقة على ازالة المشاكل من طريق الشعب.

من جانبه قال نائب الرئيس الفنزويلي خلال اللقاء: ان صداقة فنزويلا للشعب الايراني دائمة وغير مشروطة ونحن عازمون على ايجاد قفزة في العلاقات بيننا.

واشار ریکاردو منندز بیریتو الى رسم خارطة طريق مشتركة لمواجهة مشاكل مثل الحظر وقال: نحن على يقين باننا قادرون عبر التعاون معا على التغلب على المشكلات.

ويزور نائب الرئيس الفنزويلي ریکاردو منندز بیریتو طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي.

وستجري المراسم عصر اليوم الخميس في مبنى مجلس الشورى الاسلامي بمشاركة اكثر من 115 شخصية رسمية اجنبية من بينهم رؤساء جمهورية ورؤساء برلمانات ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ووزراء آخرين، اضافة الى العشرات من مدراء ومندوبي المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية والشخصيات الدينية والثقافية والاجتماعية من مختلف انحاء العالم.

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