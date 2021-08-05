ان القوات البحرية المقتدرة للحرس الثوري والجيش الايراني على استعداد لتقديم اي مساعدة وارسال وحدات الاغاثة في حال الضرورة والطلب من السفن الاجنبية.

اكد كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الايرانية العميد ابوالفضل شكارجي، ان القوات المسلحة الإيرانية لديها احاطة استخباراتية كاملة بشأن أي تحركات مشبوهة.



واشار العميد شكارجي في تصريح له الى الضجيج الاعلامي المفتعل من قبل بعض وكالات الانباء الصهيونية والغربية والسعودية حول عدم توفر الامن للملاحة البحرية في مياه بحر عمان، وقال: ان الانباء المتناقضة لبعض وسائل الاعلام الغربية والصهيونية والسعودية القاضية بانعدام الامن واختطاف السفن في مياه المنطقة، انما تعد نوعا من الحرب النفسية وتوفير الارضية لمغامرات جديدة.



واضاف: ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية وضمن مساعدتها للعبور الآمن للسفن التجارية فانها تحظى باحاطة استخباراتية كاملة وهي في كامل الجهوزية تجاه اي تحركات مشبوهة.



وتابع: ان القوات البحرية المقتدرة للحرس الثوري والجيش الايراني على استعداد لتقديم اي مساعدة وارسال وحدات الاغاثة في حال الضرورة والطلب من السفن الاجنبية.

العميد شكارجي: لدينا احاطة استخباراتية كاملة بشأن أي تحركات مشبوهة

2021/08/04 - 11:02 الأخبار ايران

العمید شکارجی: لدینا احاطة استخباراتیة کاملة بشأن أی تحرکات مشبوهة

اكد كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الايرانية العميد ابوالفضل شكارجي، ان القوات المسلحة الإيرانية لديها احاطة استخباراتية كاملة بشأن أي تحركات مشبوهة.

واشار العميد شكارجي في تصريح له الى الضجيج الاعلامي المفتعل من قبل بعض وكالات الانباء الصهيونية والغربية والسعودية حول عدم توفر الامن للملاحة البحرية في مياه بحر عمان، وقال: ان الانباء المتناقضة لبعض وسائل الاعلام الغربية والصهيونية والسعودية القاضية بانعدام الامن واختطاف السفن في مياه المنطقة، انما تعد نوعا من الحرب النفسية وتوفير الارضية لمغامرات جديدة.

واضاف: ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية وضمن مساعدتها للعبور الآمن للسفن التجارية فانها تحظى باحاطة استخباراتية كاملة وهي في كامل الجهوزية تجاه اي تحركات مشبوهة.

وتابع: ان القوات البحرية المقتدرة للحرس الثوري والجيش الايراني على استعداد لتقديم اي مساعدة وارسال وحدات الاغاثة في حال الضرورة والطلب من السفن الاجنبية.

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