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آية الله رئيسي: اليمن اصبح اليوم، أسوة لمقاومة الاستكبار العالمي

واكد "محمد عبد السلام" خلال اللقاء مع آية الله رئيسي اليوم، ان الشعب اليمني اختار نهج المقاومة، وسيواصل المضي بهذا الاتجاه اكثر قوة من اي وقت مضى.
رمز الخبر: ۵۵۱۴۶
تأريخ النشر: 05 August 2021

اكد رئيس الجمهورية آية الله سيد ابراهيم رئيسي، خلال استقباله المبعوث الخاص لحكومة الانقاذ الوطني اليمنية "محمد عبد الله السلام"، انه لا يحق لاحد من خارج اليمن ان يقرر مصير هذا البلد؛ قائلا : لقد اتضح للعالم اجمع اليوم، بمن فيهم المعتدون، من هو المنتصر الحقيقي في هذا الميدان.

وأشاد اية الله رئيسي خلال هذا اللقاء، بصمود ومقاومة الشعب والمجاهدين في اليمن بوجه القوى الاستكبارية والمتغطرسين ، وصرح : ان اليمن اصبح اليوم، اسوة لمقاومة الاستكبار العالمي ومفخرة للعالمين الاسلامي والعربي.

واضاف رئيس الجمهورية : ان المقاومة الملحمية والصمود الذي جسده الشعب اليمني بشبابه البواسل من اجل الدفاع عن عزته واستقلاله في مواجه الاستكبار واذنابه، اذهل العالم؛ واصفا هذا الانتصار المشرف بانه لايتعلق باليمنيين فحسب وانما احرار العالم جميعا.

الى ذلك، اعرب المبعوث اليمني وفقا لارنا، عن سروره بانتخاب اية الله رئيسي في منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية؛ مؤكدا ان اليمن قطع اشواطا كبيرة في مسار التنمية والازدهار، وهو في خندق واحد مع ايران لمواجهة الاستكبار.

واكد "محمد عبد السلام" خلال اللقاء مع آية الله رئيسي اليوم، ان الشعب اليمني اختار نهج المقاومة، وسيواصل المضي بهذا الاتجاه اكثر قوة من اي وقت مضى.

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