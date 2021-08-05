اللواء سلامي: ردنا على الأعداء سيكون مدمراً

وأضاف، ليخرج الأعداء الأفكار الباطلة من رؤوسهم، لأن ردنا سيكون مدمراً ويبعث على الندم، وننصحهم بعدم الدخول في ساحة المواجهة مع الشعب الإيراني.

أشار القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، إلى الحوادث التي يفتعلها الأعداء، وقال، ليخرج الأعداء الأفكار الباطلة من رؤوسهم، لأن ردنا سيكون مدمراً.

وحول افتعال اعلام العدو الحوادث مؤخراً، قال اللواء سلامي، بعد نجاحات النظام بذل الاعداء جهودا كبيرة لاستغلال الاحداث التي تشهدها البلاد احياناً.

وفي تصريح له قال القائد العام لحرس الثورة أن الأعداء يحاولون إفتعال الاحداث للشعب الإيراني، لكننا نحذرهم ونقول لهم ليستخلصوا العبر من الماضي. إننا نواجه الأعداء منذ 42 عاما، ونحن اليوم أقوى وأكثر عزيمة من أي وقت مضى.

وأضاف، ليخرج الأعداء الأفكار الباطلة من رؤوسهم، لأن ردنا سيكون مدمراً ويبعث على الندم، وننصحهم بعدم الدخول في ساحة المواجهة مع الشعب الإيراني.