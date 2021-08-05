محلل عسكري:محاولات أمريكا والسعودية تحقيق إنتصار بمحافظة البيضاء قد فشلت

أكد المحلل العسكري محمد الزبيري أن "المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أوصل رسالة للمعتدين بأنكم على هذه الأرض مهزومين وأن الانتصارات في عملية النصر المبين الأولى والثانية ستتواصل".

وكانت حققت قوات صنعاء مؤخرا تقدماً كبيراً باتجاه محافظتي مأرب وشبوة، بعد أن سيطرت على أهم المرتفعات الجبلية المطلة على المحافظتين" ، وبعدها أطل سريع من أعلي قمة القنذع، مؤكدا أن قواتهم أصبحت تطل على مناطق في مديرية بيحان في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن".

وقال سريع ان " قواتهم طهرت مئات الكيلومترات خلال الأيام الماضية من عملية النصر المبين بمرحلتها الثانية، مضيفا أن قوتهم مستمرة في التقدم حتى تطهير آخر شبر من الوطن"

وأضاف العميد الزييري في تصريح لوكالة تابناك للأخبار أن" القوات المسلحة لن تتوقف حتى ينتهي العدوان والوصاية على اليمن، مشيرا إلى أن المرتفعات ذات أهمية كبيرة، فهي تسيطر ناريا على محافظة شبوة، كما أن هذا الانتصار يقطع طرق الامدادات على المرتزقة في مأرب، ويسهم في عملية تطويق مدينة مأرب من ناحية الشرق، لا ستكمال تحريرها".

وأشار العميد الزبيري إلى أن "محاولات أمريكا والسعودية في تحقيق انتصار من خلال حشد التكفيريين والمرتزقة بمحافظة البيضاء قد فشلت، وتم نقل المعركة الى مكان آخر، وأن هذه المحاولات تحولت إلى هزيمة نكراء".